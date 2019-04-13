بالفيديو... خليجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ 145 مليون دولار

تداولت العديد من الحسابات الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لما قيل إنها سيدة عمانية تمتلك ذهبا قيمته 145 مليون دولار حر، ورثته عن جدها.

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تدعو إلى عدم الاغترار بالثروة والعمل من أجل الحياة الآخرة.

وكان من أوائل الذين تداولوا الفيديو، الفنان السعودي فايز المالكي.

عمانية وارثة ذهب قيمته ١٤٥ مليون دولار ذهب حر ورثته من جدها ، انظر واسمع ماذا تقول ✅ لله درك pic.twitter.com/fCPm9qLxUo — فايز المالكي (@fayez_malki) April 12, 2019

ولكن اتضح أن الفيديو الرائج هو مقطع من برنامج بتلفزيون قطر، ثم بثه في أواخر العام الماضي، إذ أجرت إعلامية بالتلفزيون القطري حوارا مع سيدة قطرية مسنة تدعى أم فضالة، لديها مقتنيات كثيرة من الذهب لم تحدد قيمتها.

واستبعد موقع "إرم نيوز" الإماراتي، بشكل قاطع، "أن تقترب قيمة المجوهرات من مبلغ 145 مليون دولار، وذلك لأنه مبلغ ضخم كفيل بشراء أطنان من الذهب، وهي كمية هائلة تتجاوز بكثير مقتنيات السيدة".