كيف حل فنجان قهوة لغز جريمة قتل واغتصاب عمرها 47 عاما

تمكنت الشرطة الأمريكية من حل لغز جريمة قتل واغتصاب دام غموضها عقود. بفضل سبب لم يكن في الحسبان، وهو فنجان قهوة.

وتم التوصل إلى جاني الجريمة، الذي قام باغتصاب وقتل فتاة عشرينية من العمر في عام 1972، بعد استعانتها بتقنية "علم الأنساب الوراثية" الجديدة، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتعود وقائع الحادثة إلى 23 أغسطس/آب 1972، عندما كانت الضحية، جودي لوميس، في طريقها إلى الاسطبلات لركوب حصانها، فتعرضت للهجوم من جانب أحد الأشخاص، وأطلق النار في رأسها، حسبما قال مسؤولون بمكتب شريف مقاطعة سنوهوميش في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وذكر المسؤولون أن لوميس، تعرضت للاغتصاب، وتم ترك جثتها عارية.

وقام محققو الشرطة وقت وقوع الجريمة، بالحصول على حمض نووي، تم انتشاله من السائل المنوي في مكان الحادث، وتم تحميله في وقت لاحق إلى قاعدة بيانات إنفاذ القانون، ولكن لم يتوصلوا من خلالها إلى صاحب العينة.

BREAKING: Detectives arrest a 77 year-old Edmonds man for the 1972 murder of 20 year-old Jody Loomis. https://t.co/PZDLu2PSSX pic.twitter.com/NDzYHRxrYT — Snohomish Sheriff (@SnoCoSheriff) April 11, 2019

وظلت قضية قتل واغتصاب جودي لوميس مغلقة طوال 47 عاما، حتى أعادت الشرطة فتحها في عام 2018، بعد الاستعانة بتقنية "علم الأنساب الوراثية" الجديدة، والتي تتتبع الجاني من خلال شجرة عائلته.

وفي العام الماضي، قارن علماء الأنساب، الحمض النووي الناتج من السائل المنوي الذي كان موجودا على حذاء لوميس، بقواعد البيانات الجينية لديهم، ليتوصلوا أنه ينتمي إلى واحد من بين 6 أشقاء، وهو تيرنيس ميلر، البالغ من العمر 77 عاما، ولديه جرائم جنسية سابقة.

وفي 29 أغسطس، تتبع محققون ميلر إلى كازينو، واستعادوا هناك فنجان قهوة كان تناوله، وألقاه في سلة المهملات، وأكدت الاختبارات في وقت لاحق أن الحمض النووي الموجود في الفنجان يتطابق مع الحمض النووي الناتج السائل المنوي الموجود على حذاء جودي لوميس.

Suspect arrested in cold case w/DNA, genealogy, & persistence by @SnoCoSheriff in the '72 killing of #JodyLoomis @UWMedicine researcher Jane Ranchalis works in the genetics lab. Prof. Malia Fullerton shares her insight on the crime-solving tool #Q13FOX https://t.co/7PlJI0Hss0 pic.twitter.com/husUlwHJ0t — Nadia Romero (@NadiaNewsNow) April 11, 2019

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، ذهب اثنان من المحققين السريين إلى منزل تيرنس ميلر في إدموندز بواشنطن، إذ كان يدير مع زوجته الرابعة متجرا للسيراميك خارج مرآب سياراتهما، وهناك لاحظا وجود صحيفة من مايو/أيار 2018 على الطاولة، تضم مقالا حول كيف أن "علم الأنساب الوراثي" أدى إلى اعتقال في جريمة قتل محلية مزدوجة، اغتصاب وإصابة بعيار ناري في الرأس.

ووقت ارتكابه للجريمة، كان ميلر يبلغ من العمر 33 عاما ويعيش مع زوجته الثالثة، التي توفيت منذ ذلك الحين، وله منها ابنتان.

وألقي القبض على تيرنس ميلر في منزله، يوم الأربعاء، ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وفقا لوثائق المحكمة، وقالت السلطات إنه أجريت معه مقابلة يوم الأربعاء، ولكنه رفض الإدلاء ببيانات للشرطة.

ومن المقرر أن يمثل ميلر أمام المحكمة للمرة الأولى بعد ظهر الخميس المقبل.