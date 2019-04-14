شيرين عبد الوهاب ترفض الظهور في قناة قطرية

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فقد رفضت شيرين أن تحل ضيفة في برنامج "توأم روحي"، من تقديم الإعلامي اللبناني، نيشان، على قناة "بي إن" القطرية.
وتابع: "ثم بعد أزمتها الأخيرة في القاهرة خفضت أجرها إلى 200 ألف دولار فكان الرد بــ"لا"، بعد أن وجد القائمون على البرنامج بأن شيرين لا تملك أي جديد للحديث عنه أو استضافتها".
وأضاف الصحفي اللبناني لشيرين عبد الوهاب:"عزيزتي شيرين لا علاقة للموقف السياسي ولا لقطر وحب الوطن برفضك!! ولو "اندفعلك 200 ألف دولار كنت ح تنوري مع حسامو البرنامج وبعتقد مانك أهم من النجوم أصالة نصري وأنغام ووائل جسار وغيرهم".
وكانت شيرين عبد الوهاب أوضحت سبب رفضها للظهور على قناة "بي إن" القطرية، التي وصفتها بـ المعادية لسياسة بلدها، وذلك حبا واحتراما لبلدها، على الرغم من عرض عليها 300 ألف دولار.
وأضافتَ: ""بلدها وتراب مصر والشعب المصري في المقام الأول، ومن يحاول المساس بها لا يستحق أن تغني له في بلده".
يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية، انتهت من التحقيق مع شيرين عبد الوهاب، في واقعة الاساءة لمصر في حفلها بالبحرين.
وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن لجنة النقابة سوف تجتمع يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرارها النهائي بشأن شيرين عبد الوهاب، وسوف يتم الإعلان عنه القرار النهائي لها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب تقارير محلية.
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