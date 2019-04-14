بالفيديو.... ممثل مصري يلعب أحد أدواره على أرض الواقع من أجل عيون عروس

وافق الممثل المصري، سيد رجب، على تجسيد دوره الشهير في المسلسل التلفزيوني "أبو العروسة"، على أرض الواقع، من أجل عيون عروس يتيمة.

ولبى رجب طلب العروس، بحضور حفل زفافها، وتسليمها لعريسها، نظرا للتشابه الكبير بينه وبين والدها المتوفي.

وقوبل سيد رجب بعاصفة من التصفيق، لحظة دخول قاعة العرس، التي ما أن رأته العروس حتى عانقته بسعادة غامرة، بحسب الفيديو الذي شاركه رجب عبر صحفته الرسمية موقع على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

ويحظى مسلسل "أبو العروسة" بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، بسبب براعة سيد رجب في تجسيده لشخصية "عبد الحميد منصور جاد الله"، الذي يعد نموذجا للأب المصري الحنون مع زوجته وأبنائه، وكذلك لعرضه العديد من القضايا في المجتمع المصري بشكل راقي ودون إسفاف.

وانتهى عرض الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" في شهر مارس/آذار، على فضائية "دي إم سي" المصرية، وهو من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صاحل وأحمد صيام وصفاء الطوخي ورانيا فريد شوقي، وهو من إخراج كمال منصور.