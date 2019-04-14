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14:30 14 أبريل/ نيسان 2019
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    الممثل المصري محمد رمضان

    بالفيديو... عودة "الأسطورة" والسقا وياسمين صبري في سباق دراما رمضان 2019

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    منوعات
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    أسابيع تفصلنا عن حلول شهر رمضان، وبدأ عدد من نجوم العالم العربي في الاستعداد للمنافسة خلال ذلك الموسم الساخن، الذي يشهد على أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية خلال العام، بسبب تقديمه لتوليفة درامية غنية، ترضي كافة الأذواق.

    وتحمل "دراما رمضان 2019" مفاجأة، هي غياب العديد من الفنانين عن جمهورهم، الذين اعتادوا الظهور في شهر رمضان، خلال السنوات الماضية، ومن أبرزهم عادل إمام، الذي توقف تصوير مسلسله "فلانتينو"، بالإضافة إلى يسرا، وكذلك نيللي كريم وعمرو يوسف، اللذان قررا عدم تقديم جديد لهما خلال الموسم نظرا لضيق الوقت. 

    محمد رمضان 

    ولكن في المقابل، يأتي الممثل المصري محمد رمضان الشهير بدوره في مسلسل "الأسطورة"، في مقدمة المتنافسين في سباق دراما رمضان 2019، بمسلسله "زلزال"، الذي تشاركه بطولته الممثلة حلا شيحة، التي تعود من خلاله إلى التمثيل بعد خلعها للحجاب.

    ومسلسل "زلزال" يشارك فى بطولته ماجد المصرى ونسرين أمين وحسام داغر وسامح عبد الحليم وأحمد صيام، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".

    أحمد السقا

    بعد غياب عام عن دراما رمضان، يعود الممثل المصري، أحمد السقا، هذا العام، بمسلسل "ولد الغلابة"، والذي يجسد في أحداثه مدرس دراسات اجتماعية في أحد مدارس القرية التي يعيش فيها، ويراعي ضميره في التدريس، ما يجعله يقع في عدد من المشكلات والمشادات الكلامية.

    وتدور قصة المسلسل حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين، بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

    ومسلسل "ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وادوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

    ياسر جلال

    في ثالث بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، بعد مسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم"، يعود الممثل المصري ياسر في رمضان 2019 بمسلسل "لمس أكتاف".

    والمسلسل من إنتاج "سينرجي"، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصي وسمر مرسي ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وهبة عبد الغني، وهو من تأليف هانى سرحاني ومن إخراج حسين المنباوي.

    محمد إمام

    بعدما أصبح من النجوم المعتمدين في دراما رمضان، بعد نجاح مسلسله "لمعي القط"، يعود الممثل المصري، محمد إمام لجمهوره هذا العام بمسلسل "هوغان"، والذي خضع من أجل دوره فيه لعدد من التمارين البدنية القاسية، لكي يؤدي بعض مشاهد الأكشن الخطيرة فيه، كما أنه يقوم بسحب سيارات بيده دون أن يساعده أي شخص، وتارة يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج.

    ويشارك في بطولة مسلسل "هوغان" صلاح عبد الله ورياض الخولي وعبير صبري وعمر محمد متولي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

    ياسمين صبري

    في أولى بطولاتها المطلقة على شاشة التلفزيون، تخوض الممثلة المصرية ياسمين صبري المخاطرة، بمسلسل "حكايتي"، وتشاركها بطولته وفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ومها أبو عوف، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

    تيم حسن

    بعد نجاح جزئيه السابقين، يعود الممثل السوري، تيم حسن، لتقديم جزء ثالث من مسلسله "الهيبة"، والذي تشاركه بطولته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

    علي ربيع

    للكوميديا نصيب في دراما رمضان 2019، من خلال علي ربيع أحد نجوم العروض المسرحية الشهيرة "مسرح مصر"، الذي سيقدم في رمضان 2019، مسلسلا بعنوان "فكرة بمليون جنيه"، والذي تشاركه بطولته صابرين.

    أمير كرارة

    يعود الممثل المصري، أمير كرارة لتجسيد شخصية ضابط الشرطة "سليم الأنصاري"، في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، المزخم بالعديد من مشاهد المطاردات والأكشن.

    ياسمين عبد العزيز

    لأول مرة، تخرج الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن اللون الكوميدي، وتقدم في دراما رمضان 2019 دورا دراميا في مسلسل "آخر نفس"، الذي سيعتمد على مشاهد المطاردات والأكشن كما يظهر في إعلانه الترويجي.

    وتجسد ياسمين عبد العزيز في أحداث العمل، دور "مهندسة ديكور" تدعى "أميرة"، فقدت زوجها في أحداث غامضة ولديها طفلان، لتنقلب حياتها رأسا على عقب، لتجد نفسها متورطة في المشكلات.

    ومسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي.

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