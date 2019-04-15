أضرار الحمام الساخن وغسيل الرأس اليومي

وقال رئيس الطبيب فاسيلي فرولوف إنه "لا ينصح بالاستحمام بالمياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية، لأكثر من 5 دقائق، وفي 15 دقيقة في مياه تصل درجة حرارتها إلى 35 درجة مئوية".
وأشار إلى الحاجة إلى استخدام الإسفنجة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. ويكفي في باقي الأيام استخدام جل الاستحمام، منوها إلى ضرورة استخدام المواد الطبيعية للبشرة الجافة والدهنية.
وذكر أنه يجب ألا يستخدم الشخص السكراب للجسم كثيرا، والاكتفاء بمرة واحدة في الأسبوع.
وأكد فرولوف أن غسل الرأس كثيرا يلحق الضرر. ووفقا لأقواله فإن لم يكن الشعر دهنيا، فإنه يحتاج إلى الغسيل مرتين في الأسبوع، مشيرا إلى أن الغسيل اليومي للشعر يجفف البشرة ويسبب المشاكل.
وشدد على ضرورة تجفيف البشرة جيدا بعد الاستحمام، وخاصة بين أصابع القدم للوقاية من الفطريات.
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