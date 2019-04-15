اتهام شاب عربي باحتجاز جدته في سيارة وإشعال النار بها... والمتهم يوضح

قررت محكمة جنايات أبو ظبي، تأجيل النظر في قضية اتهام شاب عربي، بمحاولة قتل جدته حرقا داخل إحدى المركبات إلى 23 الشهر الجاري للمرافعة والدفاع.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تقدمت المجني عليها، ببلاغ للجهات المعنية، تتهم فيه حفيدها بمحاولة قتلها حرقا، باحتجازها داخل السيارة التي كانت تستقلها برفقته، وإضرام النار فيها.

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وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الحريق نشب في المركبة بالخطأ، لاحتفاظه داخلها بمعدات تخييم من ضمنها أسطوانة غاز.

وشدد المتهم على أن علاقته بجدته "أم والده" جيدة، ولا توجد أية خلافات بينهما تستدعي ارتكابه للجريمة.

واستمعت المحكمة لشهادة خال المتهم، الذي أكد أن أسطوانة الغاز التي تسببت في الحريق كانت تعاني من خلل تسبب في اشتعالها.

وأوضح جار المتهم أنه يوم الواقعة كان جالساً في غرفته وسمع أصوات صراخ قادمة من الخارج، وعندما تبين الأمر وجد سيارة المتهم، تشتعل وتخرج من جنباتها أبخرة كثيفة، فقرر النزول للمساعدة حيث وجد المتهم يحاول فتح الأبواب حتى نجح بفتح أحدها، وأخرج جدته من داخل السيارة.