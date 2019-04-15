دراسة: اكتشاف سر جديد يزيد سرعة وفعالية الحيوانات المنوية

كشفت دراسة أجريت على فصيلة من الأسماك، أن وجود تنافس مباشر بين الذكور، يجعل الحيوانات المنوية أسرع وتعمل بشكل أفضل على اختراق البويضة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، درس باحثون في السويد، كيف أن وجود ذكرين مع أنثى واحدة في حوض أسماك لمدة أسبوعين، يؤثر على الحيوانات المنوية.

وعن طريق تطبيقات متخصصة، اكتشف الباحثون الاختلافات في شكل وحجم الحيوانات المنوية.

© AP Photo / Todd Williamson حقيقة استخدام الحيوانات المنوية للثور في تصنيع مشروب "ريد بول"

وأظهرت النتائج أن وجود المنافسة بين الذكور، ساهم في إنتاج حيوانات منوية أكثر كفاءة.

ورغم ذلك، لا يعني هذا نجاح عملية الإخصتاب، حيث يتأثر الحمض النووي للحيوانات المنوية بشكل سلبي.

وقالت معدة الدراسة الرئيسة، بولا سيز: "على الرغم من أن وجود ذكر منافس يزيد من القدرة التنافسية في الحيوانات المنوية، إلا أن له آثارا سلبية على الحمض النووي".

وأتمت سيز "يمكن أن تسبب هذه الزيادة الضرر، وهذا ما لاحظناه في سلاسل الحمض النووي، بما يؤثر على نجاح الإخصاب".