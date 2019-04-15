نيزك يكشف عن "حياة نشطة" في المريخ (صور)

ووفقا لما نشرته تقارير، تم العثور على جزء من النيزك في قارة "انتاركتيكا" خلال سبعينيات القرن الماضي.
وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية قد تكون دليلا على وجود حياة في وقت سابق على سطح المريخ.
New evidence for life in a Martian meteorite?https://t.co/SP7L7QbTnV— EarthSky (@earthskyscience) April 8, 2019
The discovery of fossilized microbes in martian meteorites has been claimed before. Now scientists in Hungary add a new study of the ALH-77005 meteorite, with some intriguing new evidence. pic.twitter.com/nFJlCmLe9l
وأوضح العلماء أن خصائص البكتريا المكتشفة، شبيهة بشكل البكتيريا المؤكسدة للحديد على الأرض، وهي مادة عضوية تشبه الشعيرات بأشكال خيطية يمكنها هضم الحديد.
ويزعم العلماء أن هذه البكتريا، هي علامة على أن الحياة كانت موجودة سابقا على الكوكب الأحمر.
This study suggests the discovery of microbial biosignatures in the ALH-77005 Martian meteorite. Déjà vu? 🧐 https://t.co/teiFosPreJ study https://t.co/YveyYWgL1r #Mars #Astrobiology pic.twitter.com/8ESWb0kihL— Prof. Abel Méndez (@ProfAbelMendez) April 4, 2019
وقال جيمس ويليام شوبف، عالم الأحافير البارز وخبير أشكال الحياة المبكرة، إن هذه النتائج لا تعد دليلا قاطعا على وجود حياة في المريخ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)