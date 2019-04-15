نيزك يكشف عن "حياة نشطة" في المريخ (صور)

كشف تحليل فريق من العلماء لنيزك من المريخ، عن أدلة قد تثبت وجود حياة يوما ما على الكوكب الأحمر.

ووفقا لما نشرته تقارير، تم العثور على جزء من النيزك في قارة "انتاركتيكا" خلال سبعينيات القرن الماضي.

وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية قد تكون دليلا على وجود حياة في وقت سابق على سطح المريخ.

New evidence for life in a Martian meteorite?https://t.co/SP7L7QbTnV



The discovery of fossilized microbes in martian meteorites has been claimed before. Now scientists in Hungary add a new study of the ALH-77005 meteorite, with some intriguing new evidence. pic.twitter.com/nFJlCmLe9l — EarthSky (@earthskyscience) April 8, 2019

وأوضح العلماء أن خصائص البكتريا المكتشفة، شبيهة بشكل البكتيريا المؤكسدة للحديد على الأرض، وهي مادة عضوية تشبه الشعيرات بأشكال خيطية يمكنها هضم الحديد.

ويزعم العلماء أن هذه البكتريا، هي علامة على أن الحياة كانت موجودة سابقا على الكوكب الأحمر.

وقال جيمس ويليام شوبف، عالم الأحافير البارز وخبير أشكال الحياة المبكرة، إن هذه النتائج لا تعد دليلا قاطعا على وجود حياة في المريخ.