55 مليون مرة في 24 ساعة... عدد محاولات قرصنة الحلقة الأولى من" صراع العروش"

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، أعلنت شبكة "HBO" الأمريكية، أن 17.4 مليون شاهدوا الحلقة الأولى بطريقة قانونية.
وأوضحت "MUSO" أن أكثر البلدان التي بثت الحلقة بشكل غير قانوني، هي الهند والصين في الصدارة، تليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيجيريا.
Go inside the #GameofThrones Season 8 Premiere. pic.twitter.com/nXpbrtIvj7— Game of Thrones (@GameOfThrones) April 17, 2019
وحقق المسلسل أرباحا هائلة منذ عرضه في 2011، حتى أن أجر إميليا كلارك عن الحلقة في الموسمين الأخيرين، وصل إلى 500 ألف دولار عن كل حلقة.
The great war was here. #GameofThrones pic.twitter.com/hWSeyHVIPe— Game of Thrones (@GameOfThrones) April 2, 2019
"صراع العروش"، هو مسلسل خيالي ملحمي، تقع أحداثه في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدا أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة.
ومن جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية، تدعى "النايت ووكر".
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