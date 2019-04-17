55 مليون مرة في 24 ساعة... عدد محاولات قرصنة الحلقة الأولى من" صراع العروش"

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العالمية للقرصنة الرقمية "MUSO"، عن تعرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل "صراع العروش"، إلى القرصنة 55 مليون مرة خلال 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، أعلنت شبكة "HBO" الأمريكية، أن 17.4 مليون شاهدوا الحلقة الأولى بطريقة قانونية.

وأوضحت "MUSO" أن أكثر البلدان التي بثت الحلقة بشكل غير قانوني، هي الهند والصين في الصدارة، تليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيجيريا.

Go inside the #GameofThrones Season 8 Premiere. pic.twitter.com/nXpbrtIvj7 — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 17, 2019

وحقق المسلسل أرباحا هائلة منذ عرضه في 2011، حتى أن أجر إميليا كلارك عن الحلقة في الموسمين الأخيرين، وصل إلى 500 ألف دولار عن كل حلقة.

​"صراع العروش"، هو مسلسل خيالي ملحمي، تقع أحداثه في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدا أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة.

ومن جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية، تدعى "النايت ووكر".