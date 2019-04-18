لا يمكن اختراقه... الجيش الأمريكي يطور بديلا لـ"واتسآب"

يطور الجيش الأمريكي نظام تواصل جديد على غرار "واتسآب"، يمتلك قدرة كبيرة على تأمين البيانات المتداولة بين مستخدميه.

ذكر ذلك موقع "فوسي بايت" بتاريخ 15 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن هيئة الأبحاث الدفاعية التابعة للجيش الأمريكي "داربا" تطور النظام الجديد، مشيرا إلى أنه يحمل اسم "راس" ويحول دون الكشف عن هوية مستخدميه وبياناتهم.

Military projects. #DARPA continues to give incentives only to scientists who work for #imperialism https://t.co/6Emc8h3WES — Piache Candanga (@Comunicadoors) April 16, 2019

ويعتمد نظام التواصل الجديد، الذي يطوره الجيش الأمريكي على 3 مزايا هي حماية هوية المستخدم، والبيانات المتداولة عبر النظام بين المستخدمين، إلى جانب تكامله مع شبكة قوية يمكنها معالجة جميع البيانات بسرعة كبيرة.

ويتميز النظام الجديد، الذي يجري تطويره بأنه يستخدم نظام تشفير مكون من مراحل، لا يمكن اختراق جميع مراحلها في مرة واحدة، حيث أنه في حال اختراق أحد المراحل تكون المرحلة التالية لا يمكن اختراقها.