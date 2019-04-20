معجون أسنان يقتل طفلة (صورة)

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية واقعة مفجعة، حيث تسبب معجون أسنان في وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما.

ووفقا لمجلة "بيبول"، لم تنتبه الأم أن أحدث معجون أسنان استخدمته طفلتها دينيس كان يحتوي على مكون من منتجات الألبان، علما أن ابنتها كانت تعاني حساسية من هذه المنتجات.

Another precious life lost to a dairy allergy and a reaction to toothpaste. Please read this post and visit the GoFundMe pagehttps://t.co/SZ8j2QApq9https://t.co/X4xp2h2Nex #milkallergy #anaphylaxis pic.twitter.com/RaJ9KNCeHe — RedSneakersforOakley (@oakley_red) April 13, 2019

واعترفت الأم بأنها تشعر بالتقصير في حق ابنتها لأنها لم تتحقق من مكونات معجون الأسنان الجديد، عقب سنوات من حرصها على قراءة الملصقات وتأكد خلوها من أي مكونات تتعلق بالألبان.

وكانت دينيس تعالج لدى أخصائي في تشخيص حالات الحساسية منذ بلغت عامها الأول، واعتادت أسرتها على قراءة ملصقات أي منتجات للتأكد من أنها آمنة لها.