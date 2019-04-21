إقامة مهرجان الخيول العربية في سوريا لأول مرة بعد الحرب

انتهى أول مهرجان دولي بعد الحرب للخيول العربية في دمشق.

شارك ممثلو أندية الخيول وغيرها من خبراء سلالات الخيول العربية من سوريا والدول المجاورة في المهرجان الذي انتهى مؤخرًا في دمشق.

ووفقا للمنظمين، لأول مرة، أصبح الروس والأستراليون أعضاء في لجنة التحكيم، بالإضافة إلى سكان دول الشرق الأوسط. شمل برنامج هذا الحدث على نطاق واسع موكب الفروسية والحفلات الموسيقية والمسيرات، وكذلك سباق الخيل.

وقال رئيس قسم السياحة في دمشق طارق كريشاطي: "لم يكن مثل هذا المستوى في هذا الأسبوع منذ عام 2010. اليوم المهرجان موقت للاحتفال بنهاية الاحتلال الفرنسي. إننا نقول للعالم أجمع أننا لن نتسامح ولا محتل على أرضنا".

وسار 300 خيل عربي أصيل في الشوارع الرئيسية في عاصمة سوريا في إطار المهرجان. وكانت تراقبهم القاضية الروسية ايرينا شتيغلر.

وقالت شتيغلر: "السوريون يحبون الروس كثيرا، لأننا متشابهون في الروح. من المستخيل أن يركع شعبنا لأي أحد".

وأشار الخبراء إلى أن المهرجان تم تنظيمه على مستوى عالٍ. يشارك الضيوف من أستراليا وجهة النظر هذه، والذين قضوا عدة أيام على الطريق للمشاركة في حدث مهم بالنسبة لهم.

يحظى الحصان العربي السوري بتقدير مستحق في جميع أنحاء العالم. لديه قدرة تحمل خاصة وقادر على قطع مسافة تزيد عن 150 كيلومترًا.