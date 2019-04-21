"سيلفي" مع غوريلا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حظيت صورة "سيلفي" باهتمام دولي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها التقطت مع زوج من الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.

والتقط الصورة المتداولة، حارس لمكافحة الصيد الجائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشاركها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك كجزء من جهود وحداته من أجل زيادة الوعي والتمويل للحيوانات المهددة بالانقراض، عبر موقع اليونسكو للتراث العالمي، وفقا لشبكة "إيه بي سي" أستراليا.

وتظهر الغوريلاتان في الصورة "السيلفي"، وهما تقفان بوضع مستقيم، وتنظران إلى الكاميرا بكل ثقة.

Anti poachers guarding the gorillas selfie pic.twitter.com/qmJTdxGBEC — Domenico Calia (@CaliaDomenico) April 19, 2019

ووفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالمنتزه، فقد تأثرت الحديقة بشكل بالغ بالحرب والصراع المسلح على مدار العقدين الأخيرين، وبالتالي فإن العمل الدؤوب للحراس أمر في غاية الأهمية.

3 gorillas taking a selfie 😔 pic.twitter.com/62hVIsbRxd — i-cey (@mredosa) April 20, 2019

وشكر مستخدمو "فيسبوك" حراس المتنزه على عملهم في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتبرعوا بالكثير بالمال لهم.