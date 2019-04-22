بالفيديو... أول إعلان لبرنامج باسم يوسف في رمضان

نشر مقدم البرامج المصري الساخر، باسم يوسف، اليوم الإثنين، أول إعلان لبرنامجه التلفزيوني المعروض خلال شهر رمضان، والذي يعود به إلى التقديم التلفزيوني بعد غياب دام 5 سنوات.

يظهر الإعلان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبرنامج باسم يوسف الجديد "Plant B"، رسوما متحركة ليوسف، وقتما كان جراحا، قبل امتهانه التقديم التلفزيوني، ولكنه يظهر مرتعدا قبل إجرائه عملية جراحية.

وكتب مع إعلان البرنامج بسؤال للمشاهدين: "باسم يوسف بدأ يبقى تمام من 5 سنين، تفتكروا عمل ايه".

​وكان باسم يوسف شرح عبر صفحة "Plant Based Diet Egypt" إنه يعود في رمضان المقبل من خلال برنامج "Plant B"، عبر موقع "يوتيوب"، من أجل شرح النظام الغذائي الذي تم إنشاء "الجروب" من أجله.

وأضاف باسم يوسف "أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب".

وأشار باسم يوسف إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية شهر رمضان سيقوم بنشر "بوستات و بروموهات عشان نشجع الناس".

وطالب باسم يوسف أعضاء الجروب أن يقوموا بالمشاركة إخبار الآخرين حتى "تعم الفائدة على أكبر قدر من الناس".

كما نشرت قناة "يوتيوب" التي أشار إليها باسم في منشوره، فيديو "Coming soon".

يذكر أن باسم يوسف نال شهرته من تقديم برنامجه الساخر "البرنامج"، عبر فضائيتي "سي بي سي" و"إم بي سي مصر"، ولكنه في عام 2014 أعلن عن وقف عرضه.