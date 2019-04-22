"آريا ستارك" تكشف كواليس مشهدها الحميمي الأول في الموسم الأخير من "صراع العروش"

صدم متابعو الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأمريكي "Game of Thrones" (صراع العروش) بعد مشاهدتهم في حلقة أمس الأحد للممثلة البريطانية ميسي وليامز وهي تتجرد من ملابسها للمرة الأولى في أحداث المسلسل.

وتظهر ويليامز، التي تجسد دور "آريا ستارك" في أحداث المسلسل، بالمشهد المثير للجدل، وهي تمارس الحب مع "جيندري"، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المشاهدين، خاصة وأنهم لم يعتادوا أن يشاهدوها عارية طول السبعة مواسم السابقة.

وعن كواليس تعريها للمرة الأولى في مسلسل "صراع العروش"، صرحت مايسي وليامز (22 عاما) لموقع "إي دابليو" الأمريكي، أنها ظنت في البداية أن مشهدها الحميمي مجرد "خدعة"، خاصة بعد أن خدع صناع المسلسل الممثل، كيت هارينغتون من قبل، عندما أرسلوا له سيناريو يظهر فيه "جون سنو" في الموسم الأول، وتشوه وجهه بالكامل، وهذا ما لم يحدث.

ولكن عندما تحدثت مايسي وليامز مع مبتكرا المسلسل، ديفيد بينيوف ودان وايس، علمت على الفور أن مشهدها حقيقي. إذ قالت لهما: "خدعة جيدة"، ولكنهما أكدا لها أن هذا الأمر حقيقي.

Arya: "I want to know what it feels like before I die." #AryaStark #GameOfThrones



3 minutes later: pic.twitter.com/LeV5wSoSLz — nah. (@catquan) April 22, 2019

وأشارت وليامز إلى أنه أثناء قراءتها لمشهد "آريا ستارك" الحميمي مع "جيندري"، عشية معركة وينترفيل الكبرى ضد جيش الموتى، ظلت تفكر قائلة لنفسها: "يا إلهي سنقوم بهذا في الواقع، متى سيتم تصوير هذا المشهد سأحتاج إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية، لدي قائمة من الأشياء التي أود فعلها".

© AP Photo / Suheil Saleh رانيا يوسف أول ممثلة عربية تشارك في "لعبة العروش"

وعلى الرغم من أن صناع مسلسل "صراع العروش" تركوا لمايسي وليامز الحرية في الكشف عما ترغب في إظهاره وإخفاءه من جسدها، إلا أنه عندما حان وقت تصوير المشهد، كان ينبغي على ويليامز أن تتعرى في موقع التصوير.

وحول هذا الأمر، تقول مايسي وليامز: "لا يوجد أحد يريد أن يشعرك بعدم الارتياح وهذا الأمر في حد ذاته يشعرك بعدم الارتياح أكثر، لأن لا أحد يود النظر إلى أجزاء من جسدك لا ينبغي له النظر إليها، مما يجعلك تشعر بأنك قبيح، وتريد فقط أن يتصرف الجميع بشكل طبيعي".

وتؤكد مايسي وليامز أن الأهم بالنسبة لها في ليلة "آريا ستارك" الرومانسية، لم تكمن في قراءة المشهد أو تصويره، بل ما تعنيه هذه اللحظة لشخصيتها، موضحة: "عام تلو الآخر انصب تفكير "آريا" على صراعها في البقاء على قيد الحياة والانتقام، والتواجد مع "جيندري" ولو لليلة واحدة أعادها من جديد إلى إنسانيتها".