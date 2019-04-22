فتيات يتظاهرن بملابس "بابجي" في شوارع العراق (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتيات بملابس لعبة "بابجي"، في شوارع العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قرار حظر اللعبة.

ويظهر في الصور أربع فتيات وقفن أمام مقر البرلمان العراقي، رفضا لقراره بحظر لعبة "بابجي".

وقرر البرلمان العراقي بالإجماع الأربعاء، حظر بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها لعبة "بابجي" و"فورتنايت"، بسبب تأثيرها السلبي على الشباب، على حد وصفهم.

بعد قرار حضر ببجي في العراق…

سكواد ببجي ينزل في بغداد.. pic.twitter.com/IvHkYpaz57 — Ayman Bn Adil (@AymanBnAdil1) April 20, 2019

وقالت إحدى المتظاهرات وفقا لموقع "البوابة" اليوم الاثنين: "اللعبة لم تكن مؤثرة علي شخصيا على الأقل، وكنت ألعبها في أوقات الفراغ، وكانت هي في ذات الوقت لعبة للتسلية ووسيلة تواصل مع الآخرين".

يذكر أن قرار البرلمان العراقي يأتي بعد أيام من تعليق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، على تعلق الشباب بالألعاب الإلكترونية والمباريات في جميع أوقاتهم.