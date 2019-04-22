بسبب طائر... فوضى وذعر في حائل السعودية

من عكاظ @OKAZ_online #حائل— هذا أنا (@N_A_N999) April 21, 2019
نعامة تتسبب في حالة من الفوضى على شارع رئيسي مزدحم في حي «برزان» فى #حائل وبعد أن أثارت الفزع على الطريق ؛ قررت أن تغير اتجاهها ؛ وهرولت ناحية طريق فرعي ؛ لكنها تعثرت بشكل مروع ؛ قبل أن يتمكن المواطنون من الإمساك بها في نهاية المطاف. pic.twitter.com/cXTbF58m31
وأشارت الصحيفة إلى أن وجود النعامة في الشارع وسط الزحام "أصاب المارة بالهلع والضحك معا"، واضطر سائقي السيارات للابتعاد عن طريقها، وهرولت ناحية طريق فرعي، لكنها تعثرت بشكل مروع، قبل أن يتمكن المواطنون من الإمساك بها في نهاية المطاف.
نعامة في برزان هههههههه pic.twitter.com/AtWsYFWdpD— #المعلم_المعلمة_حائل (@ssnn250) April 21, 2019
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع مصورة للنعامة بعد القبض عليها.
وحظيت النعامة برزان بشهرة واسعة بعد انتشار المطقع المصور الذي يرصد ركضها على طريق مزدحم.
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