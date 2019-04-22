بسبب طائر... فوضى وذعر في حائل السعودية

من عكاظ @OKAZ_online #حائل نعامة تتسبب في حالة من الفوضى على شارع رئيسي مزدحم في حي «برزان» فى #حائل وبعد أن أثارت الفزع على الطريق ؛ قررت أن تغير اتجاهها ؛ وهرولت ناحية طريق فرعي ؛ لكنها تعثرت بشكل مروع ؛ قبل أن يتمكن المواطنون من الإمساك بها في نهاية المطاف. pic.twitter.com/cXTbF58m31

​وأشارت الصحيفة إلى أن وجود النعامة في الشارع وسط الزحام "أصاب المارة بالهلع والضحك معا"، واضطر سائقي السيارات للابتعاد عن طريقها، وهرولت ناحية طريق فرعي، لكنها تعثرت بشكل مروع، قبل أن يتمكن المواطنون من الإمساك بها في نهاية المطاف.

​وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع مصورة للنعامة بعد القبض عليها.

وحظيت النعامة برزان بشهرة واسعة بعد انتشار المطقع المصور الذي يرصد ركضها على طريق مزدحم.