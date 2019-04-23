هل "حفاضات الأطفال" تحوي مواد كيميائية

حذرت بعض الدراسات من احتمالية احتواء بعض حفاضات الأطفال، وقالت وكالة فرنسية إنها أجرت دراسة على حفاضات الأطفال وكيفية استخدامها، وكشفت آثارا لمواد كيميائية بمستويات عالية، ينذر بخطر.

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وقالت الدراسة التي نشرتها الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية (آنس)، مشيرة إلى أنها رصدت مجموعة مختلفة من مواد قد تكون سامة في حفاضات أطفال في فرنسا، بحسب صحيفة " الغارديان " البريطانية.

وتشمل المواد، التي تم العثور عليها مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال، التي تدخل في مستحضرات التجميل، كما وجدت بعض الهيدروكربونات العطرية والجلايفوسات، وهو مبيد أعشاب شائع الاستخدام، وجميعها مواد لها مخاطر محتملة.

وطالبت الحكومة الفرنسية تجار التجزئة ومصنعي الحفاضات التأكد من إزالة هذه المواد، وطالبت وزارات الصحة والبيئة والمالية، باتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من حفاضات الأطفال.

وذكر موقع "فرنسا 24" أ، تحذير وكالة سلامة الأغذية، فإنه لا توجد بيانات وبائية تسمح بتحديد رابط بين الآثار الصحية ووضع الحفاضات، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل واضح بأن الحفاضات القابلة للرمي التي يضعها 95 % من أطفال فرنسا مؤذية للصحة، بينما قال مدير الوكالة المنتدب جيرار لاسفارغ أنه لا يمكن استبعاد وجود خطر".