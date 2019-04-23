بعد حريق "نوتردام"... الكشف عن أصغر سيارة إطفاء في العالم (فيديو)

كشفت شركة يابانية عن أصغر سيارة إطفاء حرائق، في العالم، تحمل اسم "ميني كاب"، ظهرت مؤخرا في كندا.

© Sputnik . 400 رجل إطفاء يحتشدون للتعامل مع حريق نوتردام

ذكر موقع " موتور وان "، اليوم الثلاثاء، أن السيارة مخصصة للوصول إلى مناطق نائية بسرعة، والوصل إلى شوارع ضيقة، لا يمكن لسيارات الإطفاء التقليدية، الوصول إليها.

وزاد اهتمام العالم، بأنظمة وسيارات إطفاء الحرائق، بعد الحريق الهائل، الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا، قبل أيام.

وتنتج السيارة شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، بحسب الموقع، الذي ذكر أن الفيديو يكشف للمرة الأولى عن تلك السيارة ومواصفاتها وإمكانيات محركها.

وتعمل السيارة بناقل سرعة يدوي (5 سرعات)، وتمتلك نظام دفع رباعي، يمكنها من تجاوز أي موانع طبيعية، خاصة عندما يتم استخدامها في التعامل مع بعض الحرائق في مناطق الغابات، أو المناطق ذات التضاريس الوعرة.