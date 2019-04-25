مجلة أمريكية تختار أجمل امرأة للعام (صورة)

فازت الممثلة والمنتجة الأمريكية، جنيفر غارنر، بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة الأمريكية.
وقالت غارنر في مقابلة تلفزيونية: "كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة"، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.
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Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside
ونالت غارنر شعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأمريكية في مسلسل "الجاسوس"، كما نالت جوائز في "غولدن غلوب" ومن نقابة الممثلين.
وتشتهر أيضا غارنر بأدوارها في أفلام "Kingdom ، Juno ، Timothy Green's Strange Life ، Dallas Buyers Club ، With Love، Simon".
وتعمل غارنر إلى جانب عملها في التمثيل في الأعمال الخيرية كما أنها أم لثلاثة أطفال.
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