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    أبطال فيلم Avengers: Endgame في عرضه العالمي الأول، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، 23 نيسان/أبريل 2019

    مفاجأة بعد أول يومين من عرض الجزء الأخير من أفلام "أفنجرز"

    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    حمل آخر أجزاء سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز"، مفاجأة مذهلة، وذلك بعد أول يومين من عرضه السينمائي.

    أعلنت شركة "ديزني" الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame"، في بيان، إنه حقق إيرادات 60 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول يوم عرض له، أمس الخميس، وفقا لـ"رويترز".

    مشهد من فيلمAvengers: Infinity War
    © AP Photo / Uncredited
    قبل طرحه في دور السينما... تحذير عالمي من "مارفل" بشأن الجزء الأخير من "أفنجرز"
    كما أشارت إلى أن الفيلم حقق 305 ملايين دولار في أول يومين عرض له، في شباك التذاكر العالمي.

    وفيلم "Avengers: Endgame" هو الجزء الرابع من سلسلة "أفنجرز"، الذي يشهد على الفصل الأخير من صراع أبطال "أفنجرز"، ضد الشرير "ثانوس".

    والفيلم من بطولة حشد من أبرز نجوم هوليوود، في مقدمتهم روبرت داوني جونيور في دور "الرجل الحديدي" وسكارليت جوهانسون في دور "الأرملة السوداء" وكريس همسوورث في دور "ثور" ومارك روفالو في دور هالك".

    وشاهد مئات من كبار الشخصيات السينمائية ونجوم الفيلم والمعجبين وممثلي وسائل الإعلام الفيلم، ومدته 3 ساعات، في مدينة لوس أنجلوس، الإثنين الماضي، بعد أن أحيط العمل السينمائي الضخم بسياج من السرية.

    وعلى بساط بنفسجي وشعار عملاق دوار لفيلم "أفنجرز"، سار أبطال الفيلم روبرت داوني جونيور الذي يلعب دور "الرجل الحديدي" وكريس همسوورث في دور "ثور" وكريس إيفانز الذي يقوم بدور "كابتن أمريكا" والنجمتان سكارليت جوهانسون في دور "الأرملة السوداء" وبري لارسون في دور "كابتن مارفل".

    ويبدأ فيلم "نهاية اللعبة" من حيث انتهى فيلم العام الماضي "المنتقمون: الحرب اللانهائية" "Avengers: Infinity War"، الذي جعل المشاهدين في حيرة بعدما بدا وكأن الكثيرين من أبطال مارفل تحولوا إلى تراب على يد الشرير ثانوس الذي لعب دوره جوش برولين. وفي فيلم "نهاية اللعبة" يخطط الأبطال الناجون لقتل ثانوس ومحاولة القضاء على الضرر الذي ألحقه.

    أبطال أفلام أفنجرز في منتجع ديزني لاند بكاليفورنيا، 5 نيسان/أبريل 2019
    © AP Photo / Richard Shotwell
    أبطال "أفنجرز" يتحركون على أرض الواقع من أجل إنقاذ الأطفال (صور)
    وبعد عرض الفيلم، تجمع النجوم على المسرح وتعانقوا. وقال إيفانز إنه "بكى نحو ست مرات" أثناء مشاهدة الفيلم ورد عليه هيمسوورث "أنا بكيت أكثر من ست مرات يا كريس".

    أما النجم مارك روفالو الذي يقوم بدور هالك فقال إن العمل في هذه السلسلة السينمائية كان "رحلة حياتي".

    والأفلام السابقة، ومجموعها 21 فيلما، من إنتاج استوديوهات مارفل التي تملك والت ديزني حصة فيها وهي أكبر سلسلة أفلام في تاريخ السينما من حيث الإيرادات إذ حققت أكثر من 18.6 مليار دولار منذ عام 2007.

    وعلى الرغم من أن فيلم "نهاية اللعبة" يختتم قصة المنتقمين فإن العديد من شخصيات مارفل الخارقة ستستمر وستظهر في أفلام جديدة. فشخصية الرجل العنكبوت أو سبايدر مان على سبيل المثال ستعود للشاشة الكبيرة في يوليو تموز من خلال فيلم "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" "spider-man: Far from Home".

    انظر أيضا:

    قبل طرحه في دور السينما... تحذير عالمي من "مارفل" بشأن الجزء الأخير من "أفنجرز"
    أبطال "أفنجرز" يتحركون على أرض الواقع من أجل إنقاذ الأطفال (صور)
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