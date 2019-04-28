كندة علوش تغازل محمد صلاح بهذه الحركة... هكذا رد عليها

اعتاد معجبو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، منه على أن يحتفل بطريقة خاصة جدا، بعد إحرازه للأهداف في آخر مباراتين، وذلك بتأديته حركة من حركات رياضة "اليوغا".

ولكن نشر معجبو الممثلة كندة علوش في المقابل، صورة لها وهي في نفس الوضعية، إلى جانب صورة لصلاح وهو يؤدي "اليوغا"، لتقوم بدورها بمشاركتها عبر حسابها على "تويتر"، بعدما أعجبت بها.

ومن ناحيته، رد محمد صلاح على صورة كندة علوش، بوضعه لرموز تعبيرية لوجوه ضاحكة وآخر معجب بالصورة.

🤣🤣😍✌🏼 — Mohamed Salah (@MoSalah) April 27, 2019

​يشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة قوية بين فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، وهي المواجهة التي تحمل طابعا خاصا للبرازيلي فيليب كوتينيو.

© REUTERS / ANDREW YATES قبل لقاء برشلونة وليفربول... صلاح يكشف في فيديو نادر عن انتماءه الحقيقي

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول ستكون على ملعب "كامب نو"، يوم 1 مايو/آيار القادم، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد، يوم 7 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن كندة علوش ستعود للساحة الفنية من جديد، بظهورها في فيلم "أعز الولد"، وذلك بعد غياب بسبب ظروف حملها وولادتها لطفلتها الأولى من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

وفيلم "أعز الولد" من تأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح ويشارك في بطولته العديد من ضيوف الشرف، منهم عمرو يوسف ومنى زكي.