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16:11 28 أبريل/ نيسان 2019
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    حرب النجوم

    بيع زي الشرير "دارث فيدر" من أفلام "حرب النجوم" بمليوني دولار

    CC0 / Pixabay
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    قالت دار للمزادات، إن زيا صممه فريق العمل في سلسلة أفلام "حرب النجوم" (Star Wars) لشخصية الشرير "دارث فيدر" عام 1979، سيطرح في مزاد لتذكارات الأفلام الكلاسيكية الشهر المقبل وقد يصل سعره إلى مليوني دولار.

    وأضافت دار "بونامز" أن زي الشخصية الشريرة الشهيرة ملك لرجل اعتاد الظهور مرتديا إياه خلال العروض الأولى وتجمعات محبي تلك السلسلة وأنه قرر بيع زيه المميز.

    أبطال الجزء التاسع من أفلام حرب النجوم
    © AFP 2019 / DANIEL BOCZARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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    وذكر منظمو المزاد أن الزي مؤلف من 17 قطعة، من بينها القناع الأسود والحذاء طويل الرقبة، وعباءتين من بين أجزاء أخرى، وقدروا أنه قد يباع بما يتراوح بين مليون ومليوني دولار.

    والبائع هو برايس "كيرمت" إلر، الذي ساعده صوته الرخيم في تولي مهمة الظهور العلني بصفته "فيدر" أثناء العروض الأولى للأفلام، وخلال حفلات توقيع الكتب وتجمعات المعجبين، وكذلك أثناء حفل جوائز الأوسكار عام 1978.

    وقالت دار "بونامز" للمزادات، إن الزي الذي سيعرض للبيع من بين عدد قليل من ملابس "فيدر"، التي أنتجها فريق المصممين بقيادة جون مولو عام 1979 في لندن، من أجل فيلم "حرب النجوم: الإمبراطورية ترد الضربة" (Star Wars: The Empire Strikes Back).

    ولم يتضح إن كانت أي قطعة من الملابس استخدمت بالفعل في الفيلم قبل إعطاء الزي لإلر.

    شخص يرتدي زي شخصية دارت ديفير من فيلم حرب النجوم في أحد قطارات مترو أنفاق موسكو
    © Sputnik . Evgenya Novozhenina
    شخص يرتدي زي شخصية "دارت ديفير" من فيلم "حرب النجوم" في أحد قطارات مترو أنفاق موسكو

    ووصف إلر في مقابلة الخامات التي صنع منها الزي، والتي تشمل الجلد والصوف والحرير ومواد أخرى.

    وقال "لديك العديد من الطبقات، ويستغرق الأمر نحو 25 دقيقة لارتدائه ويتعين عليك الاستعانة بأحد… هذا يتسبب في شعورك بحر شديد جدا".

    وروى إلر كيف تسبب ذلك في إحدى المرات في سقوطه مغشيا عليه بعد أن ظل مرتديا الزي لساعات مما تسبب في إصابته بالجفاف وعندما جاء المسعفون لمساعدته كانوا يريدون قطع الزي.

    وقال "قلت قطعا لا… وقلت 'سأتعافى أما الزي فلا يمكن إصلاحه'".

    وستظهر القطعة في معرض مفتوح للجمهور قبل أن تطرح المقتنيات التذكارية للبيع في المزاد يوم 14 مايو/ أيار.

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