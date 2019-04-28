ما السر وراء "الابن الذهبي" لأنجلينا جولي الذي قررت منحه كل ثروتها

وذكر موقع "رادار أونلاين" الأمريكي، أن جولي أوصت بأن تذهب ثروتها كافة، والمقدرة بنحو 116 مليون دولار أمريكي، لابنها "مادوكس"، البالغ من العمر 17 عاما، الذي وصفه الموقع بأنه "ابنها الذهبي".
وقال مقرب من جولي إن براد بيت في حالة غضب حاليا، ويسعى لمنعها بالقوة من القيام بهذه الخطوة.
وأشار الموقع إلى أن علاقة براد بيت بمادوكس لم تكن سلسة على مدار السنوات، إذ كانت هناك أقاويل بشأن مشاجرة وقعت بينهما في عام 2006، بعد أن تناول "بيت" مشروبا كحوليا على متن طائرة خاصة، ثم اتفق مع أنجلينا جولي على حضانته.
Angelina Jolie & Madox #MadresDeCine— Oxibelys Lorena (@OxyLorena) May 10, 2015
Vía @hipst_eria By Annie Leibovitz pic.twitter.com/HH5xAPPQZU
وتبنت أنجلينا جولي ابنها الأكبر مادوكس في عام 2002، وقتما كانت متزوجة من زوجها الأول، الممثل الأمريكي، بيلي بوب ثورنتون.
وظل مادوكس مرتبطا بوالدته منذ البداية، والآن بعد طلاقها من براد بيت، زاد تقاربهما، وتصف بعض المصادر مادوكس بأنه "رجل المنزل" حاليا.
Madox all grown up! Angelina's and Brad's adopted son. Lucky, hope he makes good. pic.twitter.com/2UBVedDqrr— Marilyn Oliver L. (@harley4209) October 27, 2017
ونال مادوكس فرصة للعمل بشكل احترافي مع والدته أنجلينا جولي، حين ساعدها في فيلم "First They Killed My Father"، وكانت أنجلينا هي مخرجة العمل الذي صور في كمبوديا، واستند إلى مذكرات أحد الناجين من الإبادة الجماعية في كمبوديا.
ووصف مادوكس العمل مع أنجلينا قائلا: "إنها مسلية، ومضحكة، ويسهل العمل معها. إنها معجزة".
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