رجل يخاطر بحياته لإنقاذ قطة (فيديو)

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يسير على الحافة الخارجية الضيقة لمبنى سكني، في مدينة تورونتو الكندية.

وحاول الرجل في البداية الدخول إلى بيت الجيران، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين، لذلك قرر المخاطرة حتى تمكن من إنقاذ قطته.