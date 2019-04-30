"هواوي" تنفي مزاعم "بلومبرغ" بشأن "الأبواب الخلفية"

نفت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الثلاثاء، مزاعم لتقرير حديث صادر عن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تتهمها فيه بوجود نقاط ضعف في معداتها.

واستندت "بلومبرغ" في تقريرها على أن شركة "فودافون" للهاتف المحمول، عثرت على نقاط ضعف "أبواب خلفية" في الأجهزة الذكية التي أمدتها "هواوي" من أجل أعمالها الإيطالية، في عامي 2011 و2012، ولكنها أشارت إلى أنه تم إصلاحها على الفور، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / SCOTT HEPPELL بعد الاستعانة بـ"هواوي" في إنشاء شبكة اتصالات... تريزا ماي تواجه أزمة جديدة

وقالت "هواوي" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة تماما أن أجهزتها تضم نقاط ضعف في أجهزتها، وأوضحت أن ما كانت تقصده "بلومبرغ" في تقريرها هو "أعمال صيانة" شائعة للغاية في الصناعة، وكذلك الحال بالنسبة لنقاط الضعف، التي أصلحتها الشركة منذ أكثر من 7 سنوات.

وسبق لأجهزة المخابرات الأمريكية أن قالت إن "هواوي" على صلة بالحكومة الصينية، وإن معداتها ربما يكون بها "أبواب خلفية" يستخدمها من يتجسسون على الحكومة. ولم يتم إعلان أية أدلة علنا ونفت الشركة مرارا هذه الاتهامات.

ودفعت الاتهامات الأمريكية مجموعة من الدول والشركات الغربية لمراجعة السماح باستخدام معدات تصنعها "هواوي" في شبكاتها للاتصالات، بحسب ما نقلت "رويترز".