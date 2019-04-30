"هواوي" تنفي مزاعم "بلومبرغ" بشأن "الأبواب الخلفية"

واستندت "بلومبرغ" في تقريرها على أن شركة "فودافون" للهاتف المحمول، عثرت على نقاط ضعف "أبواب خلفية" في الأجهزة الذكية التي أمدتها "هواوي" من أجل أعمالها الإيطالية، في عامي 2011 و2012، ولكنها أشارت إلى أنه تم إصلاحها على الفور، وفقا لـ"رويترز".
وسبق لأجهزة المخابرات الأمريكية أن قالت إن "هواوي" على صلة بالحكومة الصينية، وإن معداتها ربما يكون بها "أبواب خلفية" يستخدمها من يتجسسون على الحكومة. ولم يتم إعلان أية أدلة علنا ونفت الشركة مرارا هذه الاتهامات.
ودفعت الاتهامات الأمريكية مجموعة من الدول والشركات الغربية لمراجعة السماح باستخدام معدات تصنعها "هواوي" في شبكاتها للاتصالات، بحسب ما نقلت "رويترز".
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