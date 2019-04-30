بالصور... كلب يساعد الشرطة في العثور على جثة صاحبه

أبلغت سيدة أمريكية في واشنطن، الشرطة عن فقدان زوجها الذي يبلغ من العمر 64 عاما، بعد أن تأخر في عودته إلى المنزل كما هو معتاد.

وبحسب موقع "BuzzFeed"، فإن رجال الشرطة استجابوا على الفور لإستغاثتها وقاموا بتمشيط الغابة لأكثر من يوم بحثا عن زوجها المفقود.

ونتيجة للبحث، عثر رجال الشرطة على سيارة الرجل، التي كانت مركونة على جانب طريق الغابة، وفيها خريطة تحتوي على جميع المواقع التي أراد الرجل زيارتها أثناء جولة المشي المعتادة.

وأشار الموقع أن الحظ والكلب لعبا دورا مهما في العثور على الزوج المفقود، حيث سمع رجال الشرطة صوت نباح كلب وبعد نصف ساعة استطاعوا الوصول إليه جالسا إلى جانب جثة صاحبه طوال الوقت.

وقال شريف منطقة بيرس: "لولا نباح الكلب "ديزي" الوفي، ما كان بمقدورنا أن ننجح في تعقب أثر الرجل".

وقال الموقع أن الزوج توفى متأثرا بجراحه، بعد سقوطه من مكان مرتفع.