اعتداء وحشي يقتل مريضة عجوز داخل مستشفى... ودافع غريب للجريمة

لقت مريضة مصرعها في أحد مستشفيات مدينة كينغستون البريطانية، بعد أقل من أسبوعين من تعرضها لاعتداء وحشي على يد مريضة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت إلين بانتينغ ترقد في المستشفى بسبب معاناتها من مرض في جهازها الهضمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بانتينغ تعرضت للهجوم من طرف مريضة أخرى كانت تشاركها الغرفة بسبب "الشخير".

وقال شهود إن المهاجمة كانت دائما تعبر عن غضبها من شخير إيلين، حيث كانت تزعجها طوال الليل وتمنعها من النوم.

A family is looking for answers after their mother died 2wks after being hit on the head while sleeping for snoring



Eileen Bunting, 64, was recovering at Hull Royal Infirmary when her family believes she was hit on the head with a cup by another patient irritated by her snoring pic.twitter.com/WatjyWnKhf — Temi-Tope (@MaMoTeE_Elijah) May 1, 2019

وتعرضت صاحبة الـ64 عاما، في منتصف الليل للضرب على رأسها باستعمال فنجان.

وقال ابن الضحية، إن الهجوم كان متعمدا، مشيرا إلى أن والدته احتاجت 14 غرزة في رأسها من أجل إيقاف النزيف.

وعقب أقل من أسبوعين، توفيت إلين متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها.