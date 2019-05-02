"نتفليكس" تزف أنباء سارة للمستخدمين

ووفقا لموقع "نتفليكس" الرسمي، تأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز تجربة المستخدم وإثرائها وكذلك جعل المشاهدة أكثر مرونة مع سرعات الإنترنت المختلفة، وهذه الأمور ستكون مبنية على السرعة والأجهزة المستخدمة للمشاهدة.
وتعمل الشركة على ميزة تجعل الصوت أكثر مرونة أثناء المشاهدة، بحيث تقوم بعرض الصوت بالتزامن مع المشاهد بأفضل طريقة بناء على سرعة الانترنت التي يحظى بها المستخدم وذلك لمنع أي تقطيع أو تشويش أثناء المشاهدة.
وكشفت "نتفليكس" أن المشترك لن يلاحظ أي فرق بين جودة الأستوديو الماستر وجودة الصوت من الأجهزة المحيطة المرتبطة بجهاز المشاهدة أثناء العرض بسبب التحديث الأخير.
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