خلال أيام... "غوغل" تسمح لمستخدميها بمعرفة من يتتبع بياناتهم

تعتزم "غوغل" إطلاق أدوات جديدة تعزز خصوصية مستخدميها، وتحد من قدرة الآخرين على تتبع بياناتهم.

© AP Photo / Paul Sakuma رسميا... غوغل تحذف تطبيقات تم تحميلها فوق الـ600 مليون مرة

قالت وكالة " رويترز "، اليوم الاثنين، إن شركة "ألفابت"، أعلنت أن محرك البحث الإلكتروني المملوك لها "غوغل"، سيطلق أدوات جديدة تعزز أمن المستخدمين بصورة كبيرة، لكنها أشارت إلى أن الشركة لم ترد على طلب للتعليق على هذا الأمر.

وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه بعد سنوات من الجدل حول تعزيز خصوصية المستخدمين، ستطلق "غوغل" خدمة جديدة، هذا الأسبوع، تتيح للمستخدمين التعرف على من يقومون بتتبع بياناتهم وتوفر لهم خيارات تحول دون استمرار هذا الأمر.