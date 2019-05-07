"خطأ قاتل"...ستاربكس حاضر في أحد مشاهد "صراع العروش"

نال مشهد في مسلسل "صراع العروش" الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمثير في الأمر هو وجود كأس من الورق المقوى الذي تستخدمه سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، في اللقطة.

شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الشهير بجئه الأخير وتحديدا في الدقيقة الثامنة عشر، كوبا من الأكواب التي تستخدمها سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، بحسب ما نقل موقع "huffpost".

الكوب الذي ظهر خلال عرض الحلقة الرابعة كان موجودا على الطاولة أمام إحدى بطلات المسلسل "دينيريس"، عندما اجتمع أبطال المسلسل للإحتفال بالنصر على "ملك الليل".

لتبدأ سلسلة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلق صاحبة الحساب "arry" قائلة "أم ستاربكس".

وأضاف صاحب الحساب "zane"، قائلا: "نسي برنامجي المفضل في العالم بأسره كوب ستاربكس على الطاولة".

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) ٦ مايو ٢٠١٩

وعلقت صاحبة الحساب "Jordan Crucchiola" قائلة: "أعطني التاريخ الشفوي لكأس ستاربكس في هذا الإطار".