حمامة تتجاوز السرعة القانونية... الغرامة 28 دولار

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، حلقت الحمامة بسرعة 45 كيلومتر في الساعة، في منطقة تسمح بمرور المركبات بسرعة 30 كيلومترا فقط.

يذكر أن عقوبة تجاوز السرعة في تلك المنطقة تصل إلى 28 دولارا أمريكيا.

A pigeon flashed by a speed camera in Germany has gone viral. 😂🐦

👉 https://t.co/GO9Gdj5BdK pic.twitter.com/jDbsSZYmBY — BBC (@BBC) May 9, 2019

يذكر أن الحادث وقع في فبراير/شباط الماضي، لكن الأمر استغرق بعض الوقت لتقييم الصور التي أظهرت الحمامة وهي في مسار تصادمي مع المركبات والمشاة.