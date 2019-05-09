"نعم التربية"... كاميرا خفية ترصد سعودية تمارس فعلا "غير أخلاقي" في الطائرة

أثار تصرف إحدى الفتيات على متن طائرة في رحلة داخلية بالمملكة العربية السعودية غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت كاميرا خفية لحظة كتابة الفتاة بقلم على نافذة الطائرة، لينتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل؛ ويثير جدلا وغضبا واسعين بين المواطنين الذين طالبوا بفرض عقوبات رادعة على مثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ"غير الأخلاقية".

عجيب أمر البشر!



أجدادهم رسموا وكتبوا على الصخور والأشجار والجبال وجاء أحفادهم اليوم بعد مئات وآلاف السنين وقدّسوا تلك الآثار والنقوش بل وتقاتلوا عليها أيُّهم له وَصْلٌ بها..وجعلوها مزارات وباب رزق!



واليوم تَكتُب إحداهن على نافذة الطائرة ويقرعها بالسباب بني يعرب! — Rajeh Al.doushi (@rajeh87m) May 7, 2019

وكتب أحد المغردين على تويتر: "عجيب أمر البشر! أجدادهم رسموا وكتبوا على الصخور والأشجار والجبال وجاء أحفادهم اليوم بعد مئات وآلاف السنين وقدّسوا تلك الآثار والنقوش بل وتقاتلوا عليها أيُّهم له وَصْلٌ بها، وجعلوها مزارات وباب رزق! واليوم تَكتُب إحداهن على نافذة الطائرة ويقرعها بالسباب بني يعرب".

وقال آخر "أغلب الظن إن القلم حق سبورة = ينمسح. وأعتقد تكتب على نافذة الطائرة عشان تطلع بصورة مبتكرة وأعتقد فوق ذلك أنها مسحتها لكن الأخ ما كمل تصوير".

أغلب الظن ان القلم حق سبورة = ينمسح. و اعتقد تكتب على نافذة الطائرة عشان تطلع بصوره مبتكره و اعتقد فوق ذلك انها مسحتها لكن الأخ ما كمل تصوير. — 💅🏻 (@Mahamatics) May 7, 2019

وهاجمها مغرد غاب فقال: "غير أنها قليلة أدب لفت انتباهي وش اللي خلاها (ماذا جعلها) تكتب قرب نافذة الطائرة ووش فحواها؟"، بينما استنكر أحدهم تبرير الفعل حتى لو مسحت كتابتها قائلا "مهما كان هذي طائره لنقل الركاب.. وليست رصيف فني لهواة الرسم والابتكار".