ماذا يقصد فرجاني ساسي بتعليقه الأول على مقلب "رامز في الشلال"

وغرد ساسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بصور له مع مقدم البرنامج، الفنان المصري، رامز جلال، وكتب معها: " حبيبي يا رامز دعاوتك مستجابة مااااشاءالله"، وأرفق معها وجوه تبكي وتضحك.
حبيبي يا رامز دعاوتك مستجابة مااااشاءالله 😥😁 pic.twitter.com/VvPvFiqlNs— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) May 9, 2019
ويأتي تعليق فرجاني ساسي، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية اليوم الخميس، أن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، سيقوم باستدعاء اللاعب لمعرفة كواليس ظهوره في "رامز في الشلال"، دون الرجوع إليه، كما أنه يدرس توقيع عقوبة مالية عليه بعد ظهوره في البرنامج.
ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.
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