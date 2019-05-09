ماذا يقصد فرجاني ساسي بتعليقه الأول على مقلب "رامز في الشلال"

أثار نجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، التونسي فرجاني ساسي، حيرة بين معجبيه، بعد أول تعليق له بعد عرض أحدث حلقات برنامج المقالب "رامز في الشلال" اليوم الخميس.

وغرد ساسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بصور له مع مقدم البرنامج، الفنان المصري، رامز جلال، وكتب معها: " حبيبي يا رامز دعاوتك مستجابة مااااشاءالله"، وأرفق معها وجوه تبكي وتضحك.

حبيبي يا رامز دعاوتك مستجابة مااااشاءالله 😥😁 pic.twitter.com/VvPvFiqlNs — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) May 9, 2019

ويأتي تعليق فرجاني ساسي، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية اليوم الخميس، أن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، سيقوم باستدعاء اللاعب لمعرفة كواليس ظهوره في "رامز في الشلال"، دون الرجوع إليه، كما أنه يدرس توقيع عقوبة مالية عليه بعد ظهوره في البرنامج.

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE فرجاني ساسي مع رامز في الشلال... حلقة خارج المألوف (فيديو)

ويشار إلى أن مرتضى منصور شن هجوما على رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وطالب الدولة بالتدخل لوقف عرض برنامجه "رامز في الشلال".

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.