تعرف على أفضل مطارات العالم وقطر في المرتبة الأولى

نشر "أير هيلب" تصنيفا لأفضل المطارات في العالم، وحصل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر على المرتبة الأولى.

ويبنى التصنيف على أساس بيانات "أير هيلب" نفسه بالإضافة إلى تقييم المسافرين من جميع أنحاء العالم، ومن أهم مؤشرات أفضل المطارات، جودة الخدمة ومتوسط عدد تأخر الرحلات وحل المشكلات التي يواجهها المسافرون.

© AFP 2019 / Karim Jaafar سجادة حمراء في إحدى قاعات مطار حمد الدولي بالدوحة، قطر.

ويترأس قائمة أفضل المطارات مطار حمد الدولي في قطر، يليه مطار طوكيو الدولي، وفي المرتبة الثالثة مطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي في أثينا، اليونان، وفي المرتبة الرابعة مطار أفونسو بينا في البرازيل، ويليه مطار غدانسك ليخ فاليسا في بولندا، وفي المرتبة السادسة مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، روسيا، واتخذ مطار شانغي، سنغافورة المرتبة السابعة، ومطار راجيف غاندي الدولي في الهند في المرتبة الثامنة.

ثم ذكر تصنيف آخر أن 5 مطارات لدول عربية، دخلت قائمة أفضل 100 مطار بالعالم لعام 2019 وهي على التوالي، مطار حمد الدولي ومطار دبي ومسقط وأبوظبي والبحرين.