كارداشيان تحتفل بابنها الرابع من امرأة أخرى

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، اليوم الجمعة، أنها وزوجها المغني الراب، كاني ويست احتفلوا بطفلهم الرابع، الذي ولد عن طريق الأم البديلة.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019

وغردت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات مكياج وعطورات، "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.

يذكر أن كيم قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا.

ولم يعلن الزوجان بعد اسم المولود الجديد.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، من تكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.