بالفيديو... شيماء سيف أول حالة إغماء في "رامز في الشلال"

شهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، أول حالة إغماء، والتي كانت ضحيتها الممثلة المصرية، شيماء سيف.

وتعرضت "سيف" للإغماء فور رؤيتها لمقدم البرنامج رامز جلال، وهو متنكر في صورة الغوريلا، وهو ما اضطره لإنهاء المقلب سريعا من أجل إفاقتها، لتنهال عليه بالضرب بعدها.

وبعدما فاقت، وجهت شيماء سيف اللوم لرامز جلال قائلة له باستنكار: "عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كده، هترمينا من الفرن".

وتابعت لرامز جلال: "أنت مجنون.. أنت حيوان.. أنا كنت هموت.. شيماء ايه وزفت إيه.. أنت بتعمل إيه، حرام عليك".

وتعرضت شيماء سيف لموقف مرعب في برنامج "رامز في الشلال".

© Photo / MBC Group بالفيديو... سقوط مروع للفنانة شيماء سيف في رامز في الشلال

وكانت شيماء سيف تجلس على كوبري معلق عندما تعرضت لسقوط مرعب، لتبدأ عملية إنقاذها، وعلق رامز جلال على الموقف بسخريته المعهودة.

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.