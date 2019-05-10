بالفيديو... شيماء سيف أول حالة إغماء في "رامز في الشلال"

وتعرضت "سيف" للإغماء فور رؤيتها لمقدم البرنامج رامز جلال، وهو متنكر في صورة الغوريلا، وهو ما اضطره لإنهاء المقلب سريعا من أجل إفاقتها، لتنهال عليه بالضرب بعدها.
وبعدما فاقت، وجهت شيماء سيف اللوم لرامز جلال قائلة له باستنكار: "عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كده، هترمينا من الفرن".
وتابعت لرامز جلال: "أنت مجنون.. أنت حيوان.. أنا كنت هموت.. شيماء ايه وزفت إيه.. أنت بتعمل إيه، حرام عليك".
شاهد لحظة اغماء #شيماء_سيف في #رامز_في_الشلال— مسلسلات رمضان 2019 (@SeriesRamadanHD) May 10, 2019
الحلقة كاملة https://t.co/OyFwuVdky8 pic.twitter.com/3gehQU1Cm3
وتعرضت شيماء سيف لموقف مرعب في برنامج "رامز في الشلال".
ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.
ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.
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