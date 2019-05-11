مليون ريال تنقذ مقيم مصري من تنفيذ حكم الإعدام في السعودية

أعلن في محافظة الخرج السعودية عن اكتمال جمع مبلغ مليون ريال دية مقيم مصري محكوم عليه بالقصاص، وذلك قبل تنفيذ الحكم بعد أن قضى 11 سنة بالسجن.

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وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 11 عاما، عندما أقدم مقيم مصري على قتل ابن جلدته في الخارج وهو أحد أقاربه إثر خلاف عائلي حصل بينهما، وعلى إثر ذلك حكم عليه بالقصاص، واستمرت المفاوضات 11 عاما بين عائلة الجاني وعائلة المجني عليه في بلده الأصلي مصر، وأسفرت عن تنازل أهل المجني عليه عن القصاص وقبلوا الدية التي قدرت بمليون ريال.

ووفقا لجريدة "الوطن" السعودية، طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، فإن تنازل أھل الضحیة وحده یوقف حكم القصاص.

وما أن أعلن عن الدیة من الجھات الخیریة في محافظة الخرج، وخلال یومین تم جمع مبلغ الدیة لعتق رقبة المقیم، الذي قضى ھذه السنوات في سجن المحافظة، وذلك بعد مناشدات عدة قام بھا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.