تقارير صادمة عن 6 إصدارات من هواتف "آيفون"

تستعد شركة "أبل" لاتخاذ إجراءات جديدة، يتأثر بها عدد كبير من مستخدمي منتجاتها، بحسب تقارير إخبارية تقول إنها ربما تصيبهم بصدمة.

ذكر موقع " فوربس " الأمريكي، اليوم الأحد 12 مايو/ آيار، أن التحديث المرتقب لنظام التشغيل "iOS"، لن يعمل في 6 إصدارات من الهواتف وأجهزة "آيباد"، التي جرى طرحها في السنوات الأخيرة.

وسيتسبب التحديث الأخير لـ"أبل" في أزمة لمستخدمي الأجهزة، التي لا يمكنها تشغيل التحديث الجديد.

وأورد الموقع إصدارات الأجهزة، التي لن تدعم التحديث الجديد وهي (آيفون 5 إس، وآيفون إس إي، وآيفون 6، وآيفون 6 بلاس، إضافة إلى آيباد ميني 2، وآيباد إير).

ويحمل التحديث الجديد لهواتف "أبل" اسم (iOS 13)، وسيكون طرحه دون أن يدعم 6 إصدارات من الهواتف، القديمة، صدمة لجيلين من مستخدمي هواتف "أبل".

Apple is at it again…dropping support! https://t.co/P3evkZORsE — VetTech (@AllTech2000) May 12, 2019

ويعتبر خبراء أن سبب إقدام "أبل" على هذه الخطوة، هو دفع المستخدمين، لشراء الإصدارات الجديدة من هواتفها، عندما لا يمكنهم الحصول على التحديثات الأخيرة، التي توفر لهم حماية أكبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار إصدارات "أبل" السابقة بصورة كبيرة، رغم أن بعضها لم يمر على طرحه سوى 3 سنوات، مثل "آيفون إس إي".