شركة تقدم وظيفة أحلامك... الاسترخاء على يخت مقابل مئة ألف دولار

أعلنت شركة في لندن متخصصة في بيع السلع الفاخرة عن الاستعداد بدفع مبلغ هائل لأي شخص يوافق على العيش في اليخوت المرفهة الكبيرة والسفر حول العالم.

تبيع شركة "HushHush" القصور الفاخرة والطائرات واليخوت الخاصة، والآن على موقعهم مفتوحة الشواغر مع ظروف لا تصدق، حيث يحتاجون إلى شخص سيقضي أسبوعا كاملا على كل يخت من اليخوت المعروضة في الكتالوغ الخاص بهم، كل ذلك من أجل ضمان ألا تخيب سفنهم آمال العملاء الأثرياء.

في الوقت نفسه، فإن المتطلبات للمتقدمين عند حدها الأدنى: فهم يحتاجون إلى شخص يزيد عمره عن 21 عاما ولديه جواز سفر، ويمكن إرساله إلى أي جزء على الكوكب، وليس من الضروري أن يكون لديك حتى تجربة العيش على متن يخت، والعامل الرئيسي أن تكون مستعدًا للسفر في أي وقت بناء على طلب الشركة والذهاب في رحلة إلى عالم الرفاهية.

والموظف المثالي أن يحب العمل الدؤوب والاهتمام بالتفاصيل، وكما يحب كتابة التقارير، بالملخص، تتوقع "HushHush" فحص حوالي 50 يختا سنويا. وبالتالي ، في غضون عام سيكون من الممكن كسب أكثر من 98 ألف دولار تقريبا، وشراء يختك الخاص، في حال، بالطبع، لم تشعر بالملل من نمط الحياة الأنيق هذا.