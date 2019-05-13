وقف برنامج تلفزيوني بسبب وفاة أحد الضيوف

قررت قناة بريطانية وقف برنامج المذيع الشهير جيريمي كايل، بسبب وفاة أحد الضيوف بعد وقت قصير من تصوير إحدى حلقات البرنامج.

ووفقا لصحيفة "غارديان" أعلنت القناة أنها ستجري مراجعة شاملة للحلقة بسبب خطورة ما حدث، وأن التصوير والبث علقا بأثر فوري.

© REUTERS / Handout الحزن يخيم على السعوديين بعد وفاة الطفلة دانة القحطاني

وكان من المفترض أن يذاع البرنامج على الهواء اليوم الاثنين، لكن تم استبداله بحلقة معادة من برنامج آخر.

وتوفي المشارك عقب أسبوع من تسجيل الحلقة، وقالت القناة إن جميع أفراد طاقم البرنامج يشعرون بالصدمة والحزن.

وبدأ بث البرنامج عام 2005، وهو يناقش العلاقات الإنسانية والاجتماعية المتوترة والنزاعات بين ضيوفه أمام جمهور الاستوديو.

ويشارك الضيوف في مناقشة قضايا مثل التفكك الأسري، ومشاكل العلاقة العاطفية والإنسانية والإدمان.

ويمر المشاركون باختبارات لكشف الحمض النووي، وأجهزة كشف الكذب، وأحيانا يصل الأمر بين المشاركين إلى الاشتباك والتشاجر.

جدير بالذكر أن البرنامج هو الأكثر شعبية في قناة ITV ويبلغ متوسط عدد مشاهديه مليون مشاهدة للحلقة.