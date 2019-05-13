فيديو هروب غوريلا من الأمطار يحصد ملايين المشاهدات

وأثارت قرود الغوريلا دهشة الحضور، بسبب الملامح التي كانت مرتسمة على وجوهها، كونها تشبه ما يصدر عن الإنسان حين يكون في موقف مماثل.

وحقق مقطع الفيديو ما يقرب من ثمانية ملايين مشاهدة منذ نشره في الثالث من مايو/ أيار الجاري.