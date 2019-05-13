لأول مرة منذ 30 عاما... رصد وحش بحري نادر قبالة السواحل الأمريكية (فيديو)

تم مؤخرا رصد أحد أضخم الكائنات البحرية النادرة، والذي يدعى "القرش الفرح"، على مقربة من سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لما نشرته "فوربس"، يأتي الظهور الأخير للقرش النادر بعد غيابه لنحو 30 عاما.

ويبلغ طول القرش النادر أكثر من عشرة أمتار، ويساوي حجمه حافلة أو طائرة ركاب صغيرة.

وأشار عالم الأحياء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، هايدي ديوار، إلى أن عدد مشاهدات "القرش الفرح" بدأت تتناقص تدريجيا منذ ستينيات القرن الماضي، بالقرب من سواحل كاليفورنيا، إلى أن أصبحت رؤيته نادرة جدا خلال الـ30 عاما الأخيرة.

وأوضح باحثون، أن ظهور القرش النادر من جديد، ربما يعود إلى الهجرة الجماعية لأفراده وكذلك الأسماك التي يتغذى عليها، نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات.