فتاة تنظم حفل زفافها وجنازة عمتها في وقت واحد توفيرا للنفقات

من أجل توفير المال، قامت عروس من سانت ماريا في كاليفورنيا، بالجمع بين حفل زفاف وجنازة في وقت واحد بإحدى الكنائس.

وقالت العروس على فيسبوك، إن أسعار الجنائز ارتفعت جدا، لذا نظمت الحدثين معا، حسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأكدت العروس أن أي شخص يريد وداع عمتها كارين فسيكون الأمر متاحا في وقت زواجها.

وأضافت أن عمتها كارين كانت تحب زواجها.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قالت العروس: "أصدقائي الأعزاء وعائلة العرس، بالتأكيد بلغ بعضم الخبر، لقد توفيت عمتي كارين لأسباب طبيعية".

وأضافت:"لقد فوجئنا بفقدان عمتي، لكننا نعد بعدم إلغاء حفل الزواج".

وأوضحت: "نحن نعرف أنها كانت تريدنا أن نحتفل بكثير من الحب والمتعة".

وأكدت أنه من المتاح لأي شخص أن يتوقف خلال حفل الزفاف لكي يقول وداعا لعمتها.