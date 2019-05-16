سمية الخشاب ترد على شائعة تربطها بالمخرج خالد يوسف... وقصة "الورد الأحمر" (فيديو)

ردت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، اليوم الخميس، على شائعة تربطها بالمخرج المصري، خالد يوسف.

ونفت "الخشاب" في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إن كانت متزوجة من خالد يوسف، أو حتى كانت مخطوبة له في يوم من الأيام.

وعندما عرض البرنامج صورة لخالد يوسف أمام سمية الخشاب، اكتفت بالتعليق: "قدمت معه أنجح أفلامي".

يشار إلى أن سمية الخشاب وخالد يوسف تعاونا في 3 أفلام سينمائية، هي "خيانة مشروعة" و"حين ميسرة" و"الريس عمر حرب".

وأكدت سمية الخشاب في اللقاء أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى، من بعد طلاقها من المطرب والملحن المصري، أحمد سعد، موضحة أن "هناك ناس محترمين من داخل وخارج الوسط الفني".

وأعلن الثنائي سمية الخشاب وأحمد سعد، الطلاق في مارس/أذار الماضي، دون الكشف عن تفاصيل، عقب زواج دام نحو عامين.

من ناحية أخرى، شعرت سمية الخشاب بالإحراج في البرنامج، بسبب "شيخ الحارة"، عندما تطرق معها إلى رجل أعمال، أول حرف من اسمه عين.

كذلك أحرجت سمية الخشاب، عندما سألها "شيخ الحارة" عن "قصة بوكيه الورد الأحمر"، وذكره لها مع هو مكتوب في البطاقة التي كانت مرفقة معه.