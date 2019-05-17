الرقص وغناء القرآن بملابس مكشوفة... مطربة سعودية تثير ضجة كبيرة (فيديو)

أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني، ضجة كبيرة بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص وتقرأ القرآن الكريم.

وسادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر المقطع الذي ظهرت فيه طرابزوني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقدم وصلة رقص ختمتها بقراءة آيات من القرآن، وترتدي ملابس مكشوفة.

وظهرت المغنية السعودية في المقطع وهي ترتدي "توب أستومك" أسود، وبنطالا بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، وذلك على خشبة مسرح فورم في أمريكا.

يشار إلى أن طرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وقررت الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحتراف الغناء، بحسب ما نشرته "إرم نيوز".

منتجات وسلوقيات الفيمينسم #روتانا_طرابزوني اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منهم وليسو منا — 🇸🇦𓅓 Hamza (@iHamzaHamad) May 15, 2019

​كما شاركت في تجربة تمثيلية أدت خلالها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

#روتانا_طرابزوني



حسبي الله ونعم الوكيل

اللهم ارنا فيها عجائب قدرتك

اللهم ارها عذابك في عافيتها وبصرها — 3ear 🍃 (@3ear_406) May 16, 2019

​وذكرت مجلة "هن" أن طرابزوني "تدعم قضايا المرأة، أبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الإنجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015".

لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الحمدالله الذي عافنا مما ابتلى بيه غيرنا الموضوع مو انها اصلها تركي ولا سعودي الموضوع اكبر من ذلك نسأل الله السلامة من هذه الفتن #روتانا_طرابزوني — sahar omar❤️🐎 (@kindly_s11) May 15, 2019

​وطرحت خلال 3 سنوات، 15 أغنية باللغة الإنجليزية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".