بالفيديو... أقدم تسجيل صوتي لأذان الحرم المكي قبل 138 عاما

كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاما.

وكتبت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون.

وأضافت "هذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ".

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"الله أكبر" أقدم شعور في الكون

وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام

يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم #دارة_الملك_عبدلعزيز

تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي pic.twitter.com/w6ml9ysOzh — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 17, 2019

وأشارت إلى أنه يعد "إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا".

وتابعت، "تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي".

وقام بتسجيله المستشرق الهولندي الدكتور كريستيان سنوك هورخرونيه عند زيارته لمدينة مكة عام 1302هـ/ 1884م وذلك بواسطة أسطوانات الشمع والتي اخترعها توماس أديسون في وقت قريب من هذا التاريخ، حيث مازالت جامعة لايدن الهولندية محتفظة بهذا الإرث التوثيقي التاريخي حتى وقتنا الحاضر.