إلهام شاهين: أنا أجرأ فنانة في مصر... وأفسدت خطبة شقيقتي من عمرو دياب (فيديو)

أكدت الممثلة المصرية، إلهام شاهين، بأنها أجرا فنانة في مصر، وذلك بعد لقاءها برئيس جمهوريه تتارستان الروسية، رستم مينياخانوف، أثناء تكريمها هناك لجهودها الفنية.

وقالت "شاهين" في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "لم أكن أعلم أنني سأقابل الرئيس، حتى عندما حضر رئيس المهرجان واستقبلني بنفسه في المطار أخبرته لماذا تعبت نفسك، كان من الممكن أن ترسل شخصا آخر لاستقبالي، لم يكن في بالي أنني سأقابل رئيس الدولة، وعند دخولي فوجئت باستقبال قوي جدا لي".

وتابعت: "عرّفوني بشخص أخبروني بأنه رئيس الدولة، كذلك استقبلني مفتي روسيا، ليس فقط مفتي تتارستان، وإنما مفتي روسيا الاتحادية وزوجته أيضا، وذلك لأنني أجرأ واحدة في مصر، أو بمعنى آخر أنا أجرأ واحدة من الفنانات المصريات، لقد كرمت بسبب مواقفي الداعمة لبلدي".

من ناحية أخرى، كشفت إلهام شاهين، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، أن المطرب المصري، عمرو دياب، تقدم لخطبة شقيقتها "إيناس"، ولكن "محصلش نصيب"، إذ كانت إيناس وقتها لا تتعدى الـ17 من عمرها.

وتابعت: "أنا من أفسدت الموضوع، ولكني لا أتذكر السبب، فليس هناك داعي للحديث عن ذلك الموضوع الآن".