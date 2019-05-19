بالفيديو... إلهام الفضالة: ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج

تحدثت الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، بكل تأثر، عن الممثل الراحل، عبد الحسين عبد الرضا، فيما أكدت أنها ترفض أن تظهر منزلها عبر حسابها على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي.

وقالت "الفضالة" في حلقة أمس السبت، من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي" السعودية، أنها لم تصدق نفسها، عندما عرض عليها أن تشارك عبد الحسين عبد الرضا مسلسل "ديوان السبيل"، والذي شهد انطلاقتها الفنية.

وكشفت أنها عندما علمت بوفاته في عام 2017، قطعت إجازتها، وسافرت إلى تركيا، وظلت تبكي هناك 3 أيام، حزنا على فراقه، وذلك لأنه كان بمثابة والدها.

إلهام الفضالة: عند وفاة عبدالحسين عبدالرضا سافرت إلى تركيا لمدة ثلاثة أيام لكي أبكي.#مجموعة_انسان#الهام_الفضالة_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Zj53oLqewp — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 18, 2019

وأشارت الممثلة الكويتية، إلى أنها من شدة حزنها على وفاة عبد الحسين عبد الرضا، نزعت بعض خصلات شعرها الصناعية أثناء بكائها عليه.

وأكدت إلهام الفضالة أن عبد الحسين عبد الرضا، ليس له خليفة بالخليج أو الكويت، ولكن اعتبرت أن الممثل السعودي، ناصر القصبي هو أفضل ممثل بالخليج في الوقت الحالي.

إلهام الفضالة: لا يوجد خليفة لعبد الحسين عبد الرضا و ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج حاليا



⁦@algassabinasser#مجموعة_انسان#الهام_الفضالة_مجموعة_انسان pic.twitter.com/epe3vEmgJ6 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 19, 2019

وقالت الفضالة إنه عرض عليها التعاون فنيا مع القصبي، ولكنها تواجه صعوبة في ذلك، بسبب عدم قدرتها على السفر بعيدا عن أسرتها وأبنائها.

وصرحت إلهام الفضالة في برنامج "مجموعة إنسان" أنها لا تحب إظهار منزلها عبر حسابها على "سناب شات"، وذلك لأن هناك "خطوطا حمراء" لا يجب تعديها على حد تعبيرها، وأنه يجب ألا تكشف كل جوانب حياتها الخاصة على الجمهور، وأنها تحب أن تحتفظ بخصوصيتها في بعض الأحيان.