بالفيديو... إلهام الفضالة: ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج

وقالت "الفضالة" في حلقة أمس السبت، من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي" السعودية، أنها لم تصدق نفسها، عندما عرض عليها أن تشارك عبد الحسين عبد الرضا مسلسل "ديوان السبيل"، والذي شهد انطلاقتها الفنية.
وكشفت أنها عندما علمت بوفاته في عام 2017، قطعت إجازتها، وسافرت إلى تركيا، وظلت تبكي هناك 3 أيام، حزنا على فراقه، وذلك لأنه كان بمثابة والدها.
إلهام الفضالة: عند وفاة عبدالحسين عبدالرضا سافرت إلى تركيا لمدة ثلاثة أيام لكي أبكي.#مجموعة_انسان#الهام_الفضالة_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Zj53oLqewp— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 18, 2019
وأشارت الممثلة الكويتية، إلى أنها من شدة حزنها على وفاة عبد الحسين عبد الرضا، نزعت بعض خصلات شعرها الصناعية أثناء بكائها عليه.
وأكدت إلهام الفضالة أن عبد الحسين عبد الرضا، ليس له خليفة بالخليج أو الكويت، ولكن اعتبرت أن الممثل السعودي، ناصر القصبي هو أفضل ممثل بالخليج في الوقت الحالي.
إلهام الفضالة: لا يوجد خليفة لعبد الحسين عبد الرضا و ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج حاليا— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 19, 2019
@algassabinasser#مجموعة_انسان#الهام_الفضالة_مجموعة_انسان pic.twitter.com/epe3vEmgJ6
وقالت الفضالة إنه عرض عليها التعاون فنيا مع القصبي، ولكنها تواجه صعوبة في ذلك، بسبب عدم قدرتها على السفر بعيدا عن أسرتها وأبنائها.
إلهام الفضالة: لا أحب أن أظهر بيتي على السناب شات.#مجموعة_انسان#الهام_الفضالة_مجموعة_انسان pic.twitter.com/y4b9LDlqOa— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 18, 2019
وصرحت إلهام الفضالة في برنامج "مجموعة إنسان" أنها لا تحب إظهار منزلها عبر حسابها على "سناب شات"، وذلك لأن هناك "خطوطا حمراء" لا يجب تعديها على حد تعبيرها، وأنه يجب ألا تكشف كل جوانب حياتها الخاصة على الجمهور، وأنها تحب أن تحتفظ بخصوصيتها في بعض الأحيان.
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